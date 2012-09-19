Билет на предвыборную дискотеку Обамы стоил 40 тысяч долларов

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама организовал дискотеку по сбору средств на свою предвыборную кампанию, на которую пришли многие знаменитости, за вход они заплатили по 40 тыс. долларов.

Поддержку Обаме выразили, в частности, рэпер Джей-зи и его супруга поп-певица Бейонсе. «Наши супруги популярнее, чем мы сами», - пошутил Барак Обама, поблагодарив музыкантов за поддержку, сообщает vz.ru

Все полученные деньги будут переведены в фонд предвыборного штаба действующего президента США.



