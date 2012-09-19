Министр Грузии подала в отставку из-за пыток арестантов
19 сентября 2012, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахелидзе подала прошение об отставке после показа телекомпаниями «9-й канал» и «Маэстро» кадров издевательств над арестантами в грузинских ИТУ.
Тысячи людей вышли сегодня ночью на улицы городов Грузии после просмотра видеоматериалов. Митинги прошли в центре Тбилиси, в Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти.
Властям выдвинут ультиматум – снять с должностей к полудню среды министров МВД и по исполнению наказания Бачо Ахалая и Хатуну Калмахелидзе.
Кадры были сняты скрытно одним из сотрудников пенитенциарной системы, он бежал в Бельгию, а видеоматериалы передал журналистам, сообщает vz.ru.
МВД уже задержало троих сотрудников тюрьмы.
Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступил со специальным обращением к населению. Он назвал произошедшее в Глданской тюрьме "ужасающим актом против достоинства человека и его прав", пообещав уволить со службы всех, кто был ответственен за недопущение подобных фактов. М.Саакашвили отметил, что непосредственно причастные к пыткам "много лет проведут в тюрьме".