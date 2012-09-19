В Германии арестован участник террористической группировки Узбекистана

В Германии полиция арестовала моджахеда (участника джихада) немецко-афганского происхождения, который, вероятно был ключевой фигурой в «Исламском движении Узбекистана».

Эта группа неоднократно угрожала Германии террористическими актами.

Немецким органам безопасности удалось нанести сильный удар по исламской террористической группировке, передает «Südeutsche Zeitung». Федеральная прокуратура сообщила во вторник, что в Бонне задержан 20-летний Мохаммед Салим А., который подозревается в том, что с октября 2011 года работал в Германии на «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ).

По предварительным данным, арестованный должен был собирать информацию о политической ситуации в Германии, которую затем передавал в «пресс-службу» ИДУ. Кроме этого, он отвечал за вербовку боевиков в Германии для воинствующего джихада и собирал деньги.



Салим А. является членом террористической группы и планировал эмигрировать из Германии в Вазиристан - регион на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном, где скрываются более пяти тысяч членов «Исламского движения Узбекистана».

Мохаммед Салим А. также считается контактным лицом предполагаемых террористов ИДУ - братьев Мунира и Ясина C из Бонна, которые в настоящий момент, вероятно, находятся в Вазиристане. Ранее в видео-обращениях, размещенных в интернете, они неоднократно призвали совершать теракты на территории Германии.



