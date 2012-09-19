Жители Швейцарии - самые богатые в мире

В прошлом году финансовые активы населения на нашей планете побили все рекорды - об этом говорят результаты всемирного исследования Global Wealth Report. Личное благосостояние жителей 52 стран оценивается примерно в 103 трлн евро.

Это на 1,6 процент больше по сравнению с 2010 годом, говорится в докладе исследования. Тем не менее, благосостояние населения распределено очень неравномерно - и растет оно медленнее, чем раньше. В связи с кризисом западные европейцы стали ещё беднее.



Самыми богатыми стали жители Швейцарии, личное состояние которых оценивается в среднем в 138. 062 евро с учетом выплаты налогов. За ними следуют японцы и американцы с 90.000 евро доходов. На четвертом месте оказалась Бельгия.

Учитывая различия в разных странах, более 1 млрд. человек во всем мире принадлежит к среднему классу (с доходом более, чем 4500 евро) или к высшему классу ( с доходом более, чем 26. 800 евро).



Россияне с 2 тыс. евро на человека оказались на 45-м месте из 52 исследованных стран, опередив такие страны, как Казахстан, Украину, Индию, Индонезию и Аргентину.



