Франция вызывает огонь на себя: публикуются карикатуры на Мухаммеда

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в номере, который сегодня появится на прилавках, карикатуры на пророка Мухаммеда. На некоторых из них пророк Мухаммед изображен обнаженным.

Главный редактор издания Стефан Шарбонье (псевдоним Шарб) заявил, что карикатуры "шокируют тех, кто захочет быть потрясенным, читая газету, которую они никогда не читают".

"Наши читатели могли увидеть Мухаммеда в кресле-каталке уже 20 лет назад, еще задолго до знаменитых карикатур. Потом эти рисунки используют экстремисты, потому что им нужно что-то использовать. Если убрать изображения Магомета, потому что это кого-то шокирует, потом запретят изображать людей, животных, нам нечего будет изображать, мы будем выпускать газету из 16 пустых страниц", - сказал главред.



Charlie Hebdo уже не в первый раз публикует карикатуры на пророка Мухаммеда. Аналогичные рисунки были размещены в журнале в 2006 и 2011 годах. В последний раз в день выхода издания с провокационными картинками в его парижской штаб-квартире неизвестные устроили погром. Сайт Charlie Hebdo был тогда взломан, а в адрес журналистов посыпались многочисленные угрозы от исламистов.



