В Афганистане НАТО приостанавливает совместные операции

Приостановить проведение совместных операций с афганскими военными решено НАТО. Альянс вынужден пойти на такой шаг в связи со значительным количеством погибших служащих Международных сил содействия безопасности.

С начала 2012 года в Афганистане был убит 51 служащий ISAF, что на 40% больше, чем в прошлом году. При этом в последние недели происходит увеличение числа подобных атак.

По данным BBC, инициаторами нынешнего шага стали США, "которые сделали вывод о том, что многочисленные предупреждения о недопущении нападений афганских военнослужащих на силы НАТО не доходят до Кабула". Согласно имеющимся планам, боевые подразделения США и Великобритании, составляющие основу контингента альянса в Афганистане, должны быть выведены из этой страны до конца 2014 года.

"Однако нынешнее развитие событий способно привести к тому, что данный график будет пересмотрен в сторону приближения даты ухода Запада из Афганистана", - заключает телекомпания.

Тем временем, "АН" писали что Афганистан мало доволен действиями ISAF в стране: в последнем инциденте при авианалете были убиты мирные афганские женщины по ошибке ВВС НАТО.