Словакия запретила ввозить на свою территорию чешский алкоголь

В связи с массовыми отравлениями метиловым спиртом и гибелью людей в Чехии Словакия приостановила импорт чешского алкоголя. Об этом во вторник заявила министр здравоохранения Словакии Зузана Зволенска.

По ее словам, данное решение было принято специальной правительственной комиссией, передает словацкое информагентство SITA.

Запрет начинает действовать в 17 часов по местному времени (19.00 мск) на всей территории Словакии, сказала министр. Запрет касается продажи алкоголя во всех магазинах и торговых сетях, барах, кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания, а также гостиницах и через интернет.

Напомним, в Чехии в результате отравления нелегальным алкоголем в течение двух недель скончались 22 человека, несмотря на полный запрет на продажу в стране спиртного крепостью свыше 20 градусов. На данный момент более 30 человек находится в больницах, большинство из них в тяжелом состоянии.

Ранее Польша сообщила, что приостановила продажу крепких алкогольных напитков из Чехии.