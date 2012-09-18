В Париже гаснет очаг русского языка и литературы. ВИДЕО

В Париже под угрозой закрытия оказался самый знаменитый русский книжный магазин "Глоб". По злой иронии судьбы на грани сокрушительного разорения "Librairie du Globe" оказался в год русского языка и литературы во Франции.

В магазине идёт распродажа. Потом на дверь повесят замок, и самый известный русский магазин в Париже - "Librairie du Globe" - перестанет существовать.

"Я считаю, что для русского языка во Франции, для изучения русского языка во Франции это полная катастрофа", - говорит профессор Сорбонны Анн Колдфи-Фокар.

"Librairie du Globe" закрывают, но план его спасения существует, и цена вопроса невелика.

"Деньги нужны не такие уж большие. Мне кажется, что выходом могло бы быть сотрудничество с организацией, которая так и называется "Россорудничество", для которой этот книжный магазин мог бы стать одним из центров своего влияния", - говорит посол РФ во Франции Александр Орлов, передает Первый канал.

Однако пока "Россотрудничество" свого интереса к этому вопросу не проявило.

А во Франции, где 50-60 лет назад русский язык был основным иностранным почти в половине французских школ, теперь огромный спрос на арабский, а самым модным считается китайский.

И, кстати, не без помощи чиновников из Поднебесной китайские центры растут, как грибы".