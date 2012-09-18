Китайские патрульные корабли вошли в территориальные воды Японии

В территориальные воды Японии во вторник зашли два патрульных корабля КНР. Ранее сообщалось, что вблизи островов Синкаку обнаружено 11 китайских судов. По заявлению японской службы безопасности, появление такого количества иностранных кораблей у морской границы расценивается как беспрецедентный случай.



"АН" писали, что МИД Китая сделал Японии суровое представление с требованием от японской стороны прокомментировать свое попустительство высадке элементов правого крыла на спорный остров.

Тем не менее Пекин рассматривает возможные варианты разрешения спора с Токио. Китай недоволен национализацией островов Синкаку. Ранее японское правительство выкупило три острова архипелага у частного владельца. В Пекине эти действия расценили как посягательство на суверенитет страны.