Ромни назвал сторонников Обамы безответственными иждивенцами и извинился. ВИДЕО

Кандидат в президенты от Республиканской партии США Митт Ромни уничижительно отозвался о сторонниках президента Барака Обамы, о чем мир узнал из видео, снятом скрытой камерой во время ужина с частными спонсорами

Ромни сказал, что 47% американских избирателей, поддерживающих Барака Обаму, не платят подоходные налоги и никогда не проголосуют за республиканца.

Позже во вторник республиканский кандидат в президенты США извинился публично за оскорбление сторонников кандидата от демократов.

"АН" писали, что согласно соцопросам в президентской гонке в США лидирует Барак Обама. Ему отдают предпочтение на 5% американцев больше, чем Ромни.