В Великобритании вышла в свет новая книга уроженца Индии Салмана Рушди "Джозеф Антон: Мемуары". В книге излагается история жизни автора после того, как в 1988 году он выпустил роман "Сатанинские стихи", оскорбивший исповедующих ислам.



Это сочинение вызвало гневную реакцию многих мусульман, которые усмотрели в нем оскорбление пророка Мухаммеда. Теперь в своих мемуарах Рушди рассказывает, как он был вынужден жить на "нелегальном положении", избегая общество, передает радио "Маяк".