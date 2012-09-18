Евросоюз теряет интерес к использованию биотоплива

Евросоюз вводит ограничения на использование зерновых культур для производства биологического топлива. На встрече глав Минэнерго на Кипре обсуждается предложение, чтобы к 2020 году доля биодизеля составляла не больше 5% от общего количества транспортного топлива.

В этом году из-за низкого урожая в ряде регионов мира выросли цены на зерно, и усилилась угроза нехватки продуктов питания. Кроме того, защитники окружающей среды указывают, что плантации растений для биотоплива загрязняют воду и используют ее в чрезмерных количествах. А благотворительная организация OXFAM говорит, что биодизель - это отобранная у людей еда.

Тем не менее, Еврокомиссия продолжает выступать за переработку на горючее отходов сельскохозяйственного производства и другого вторсырья, хотя и отмечает, что это более дорогой метод, отмечает Euronews. Она по-прежнему расчитывает, что к 2020 году 20% потребляемой в ЕС энергии будет приходиться на зеленые источники.

Однако эти планы еще должны быть одобрены национальными правительствами.