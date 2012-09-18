Партия регионов в Крыму в агитматериалах использует ребенка из Южной Африки

В календариках крымской республиканской организации Партии регионов изображен ребенок из Южной Африки на фоне крымского пейзажа.

Речь идет об агитационном календарике на 2012-2013 гг. с надписью «Автономии больше прав! Крыму – процветание!» и логотипом регионалов, а также призывом на противоположной стороне проголосовать «за крымскую перспективу!» на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Данный календарик тиражом 60 тыс. экз. (ответственный В. ОСИПЕНКО) вместе с другой агитпродукцией распространяется в Симферополе в синих палатках с символикой Партии регионов.

На календарике, в частности, изображен, улыбающийся мальчик с маргариткой в руках. Фоном послужил один из видов крымского пейзажа, напоминающий побережье в районе Коктебеля.

Как удалось выяснить "АН-Крым" аналогичную фотографию мальчика, только смотрящего в противоположную сторону, можно найти в базах популярных американских фотобанков, в частности, Dreamstime и Depositphotos.

Здесь иллюстрация подписана как Small baby laughing with daisy («Улыбающийся ребенок с маргариткой»).