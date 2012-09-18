За скандальные снимки супруги принца Уильяма журнал Closer выплатит штраф, ВИДЕО

Во вторник суд города Нантера, куда накануне поступил иск от имени принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской о нарушении их права на частную жизнь, запретил повторную публикацию и распространение фото обнаженной Кейт Миддлтон.

По решению суда, французский глянцевый журнал Closer, который первым обнародовал скандальные снимки, обязан выплатить штраф в размере 2 тысяч евро. При этом оригиналы фотографий должны быть переданы британской королевской семье в течение 24 часов. Скандальные фото запрещается повторно публиковать или распространять каким-либо способом, в частности в электронном формате.

Адвокат молодой королевской четы Арельен Амель, который сравнил нынешнее дело с историей принцессы Дианы, в трагической гибели которой принято винить назойливых папарацци, заявил: "Фотографии были сделаны в момент уединения и не должны были появиться на обложке журнала".

В свою очередь, представители издательского дома "Мондадори", которому принадлежит журнал Closer, уже выразили сожаление в связи с иском, но отметили, что фотографии Уильяма и Кейт не носили оскорбляющий характер и не унизили человеческое достоинство пары.