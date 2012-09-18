Выборы президента США: Обама продолжает опережать Ромни

Барак Обама продолжает опережать по популярности своего соперника на всеобщих выборах президента США в ноябре Митта Ромни. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты совместного опроса общественного мнения.



Согласно данным социологов, если бы выборы прошли сегодня, то за кандидата от демократов Обаму проголосовали 48% избирателей, а за республиканца Ромни - 43 проц.



Авторы опроса напоминают, что подобная картина сложилась после завершения предвыборного съезда Демократической партии в Северной Каролине в начале этого месяца. "АН" писали об этом.