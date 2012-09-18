В Крыму создадут сеть автокемпингов для туристов

Министерство курортов и туризма автономии намерено развивать на полуострове лагеря для автомобилистов.

Об этом "АН-Крым" сообщил глава курортного ведомства Александр ЛИЕВ.

По его словам, на сегодняшний день на территории полуострова работает 22 автокемпинга, которые действуют нелегально.

«За эту зиму мы берем эти кемпинги под патронат, и будем помогать им в официальном оформлении. У них есть проблема в отсутствии канализационно-очистных сооружений. В этом вопросе мы будем координировать усилия с экологами, СЭС и решать эту проблему», — отметил ЛИЕВ и подчеркнул, что, кроме уже существующих автокемпингов, в Крыму будут созданы новые.

«Уже есть несколько предложений от разных компаний. Они проводят большую работу, ищут места, где они хотели бы создать кемпинги. Я предложил им объединиться и создать сеть автокемпингов по всей территории полуострова. Если привязать к этому какое-либо событие и путешествовать от кемпинга к кемпингу, то можно создать полноценный туристический продукт», — резюмировал ЛИЕВ.