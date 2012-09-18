Сирия, очищение огнём: правительственные войска добивают постанцев

В Сирии правительственные воска продолжают преследование террористических бандформирований. В пяти провинциях было уничтожено и задержано большое число повстанцев, а также изъято множество оружия различных видов.

Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает агентство САНА, не указывая точное число поверженных врагов и трофеев.

В городе Алеппо в районе Аль-Джадида террористы заминировали и взорвали пятиэтажный жилой дом, погибли двое военнослужащих. В ходе спецоперации в квартале Ас-Сахур на овощном рынке армейское подразделение уничтожило десятки террористов и наёмников. В квартале Бустан Аль-Каср накануне военнослужащие выбили боевиков из школьных комплексов "Мадждаль-Шамс" и "Барада".

В провинции Дамаск армейское подразделение вступило в боестолкновение с вооружённой группировкой в районе Хаджар Аль-Асвад, вблизи Кладбища павших. Все члены банды были ликвидированы.

В провинции Хомс в районе Тель-Калях в селениях Идлин и Халят военнослужащие пресекли попытки проникновения групп боевиков в Сирию из Ливана. Террористы понесли большие потери, оставшиеся в живых скрылись на ливанской территории. В этой же провинции на дороге Хомс – Аль-Мушрифа и в посёлке Хисья силовики разогнали вооружённые группировки, нападавшие на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов.

В городе Изра провинции Дараа уничтожены десятки боевиков. Как сообщил источник в провинции, сотрудники спецслужб вступили в боестолкновение с группой боевиков в посёлке Габагиб. Среди уничтоженных террористов опознаны Шизар Мухаммад Аль-Маварди и братья Мухаммад и Али Фархаты.

Кроме того, накануне правительственные войска уничтожили "самостийный" блокпост повстанцев и его защитников на дороге Сахм Аль-Джолан - Джаллин.

"АН" писали, что так называмая повстанческая ария предложила 25 миллионов долларов за голову живого или мёртвого президента САР Башара Асада.

Тем временем сегодня в Дамаске проходит мирная творческая патриотическая встреча писателей стран арабского мира.