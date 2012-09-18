Грузинская актриса Анна Гурджи (Гиоргобиани), сыгравшая в фильме "Невинность мусульман", заявила в интервью британской газете Daily Mail, что его сценарий изначально был другим.

"Я понятия не имела, что Джордж будет изменен на Мухаммад... Мне сказали, что я должна быть Хилари, молодой невестой героя по имени Джордж. Фильм был о комете, которая падает на Землю на древнем Ближнем Востоке. По сценарию, там живут различные племена, которые думают, что комета каким-то образом священная и борются за неё", - рассказала актриса.

Ей сказали, что в фильме предполагается большое количество спецэффектов, поэтому большая часть съемок проходила на фоне зеленого экрана. Получала актриса 75 долларов в день, бюджет фильма был мизерный.

Молодая 21-летняя актриса, которая боится за свою жизнь, заперта дома. По некоторым данным, девушку, которая находится в США, взяли под охрану американские власти. "Я боюсь, что люди на ближнем востоке будут во всем обвинять меня. Я католичка, и они могут подумать, что я имею что-то против мусульман… Мое лицо на обложке фильма. Люди смотрят этот ужасный фильм и видят меня",- сказала Гурджи.

Ранее «АН» сообщали: решение Генпрокуратуры РФ обратиться в суд, чтобы признать экстремистским и запретить фильм "Невинность мусульман", поддерживают в Совете муфтиев России и Координационном центре мусульман Северного Кавказа.



