Юлия Тимошенко останется в харьковской больнице еще на месяц

Юлия Тимошенко останется под присмотром украинских и немецких врачей в харьковской больнице еще минимум на месяц. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко.



"Минимум один месяц. Возможно, четыре-шесть недель", - сказала Моисеенко во время бриффиинга. По ее словам, соответствующее решение было принято, учитывая просьбы самой пациентки и предложения немецких специалистов. "На сегодняшний день пациентка не является стационарной",- цитирует замминистра РИА Новости. "Учитывая обращение самой пациентки с просьбой оставить ее в стационаре, предложения немецких врачей, мы приняли решение оставить ее. По сути, она занимается только лечебной физкультурой", - заявила Раиса Моисеенко.