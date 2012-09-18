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В охотугодьях Януковича можно отстреливать дичь по скидкам

18 сентября 2012, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

В охотугодьях Януковича можно отстреливать дичь по скидкам

Каждому из охотников, участвовавших в биотехнических мероприятиях, руководство «Общества охотников и рыболовов «Кедр» предоставило обещанное льготное право на охоту.

В итоге 79 крымских охотников бесплатно получили этой осенью сезонные отстрелочные карточки на пернатую дичь, сообщили "АН-Крым" в пресс-службе Рескомлеса АРК.

В ведомстве напомнили, что стоимость одной карточки составляет более шестисот гривен.

В течение года, совместно с охотоведами «Кедра», охотники Малого Маяка, Партенита, Запрудного, Изобильного активно участвовали в подготовке к выпуску фазанов, вместе строили кормушки для оленей и косуль, устанавливали солонцы для диких животных, заготавливали сено для подкормки зверя зимой, а также выполняли работы по расчистке полевых угодий в местах остановки перелетных птиц.

Напомним, согласно решению крымского парламента, 8836 га охотничьих угодий Маломаякского и Изобильненского сельсоветов, а также Партенитского поссовета, переданы на 25 лет «Обществу охотников и рыболовов «Кедр»» (Вышгородский район Киевской области). Группа жителей Большой Алушты протестует против передачи этих земель в частные руки.

Депутат Александра КУЖЕЛЬ публично заявляла, что за клубом «Кедр» стоят интересы «семьи», имея ввиду семью президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как известно, общественная организация «Кедр» основана в 2008 году экс-министром углепрома, губернатором Черкасской области Сергеем ТУЛУБОМ, главой «Укравтодора» Владимиром ДЕМИШКАНОМ и министром энергетики Украины Юрием БОЙКО.

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