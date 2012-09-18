США и Китай пожаловались друг на друга в ВТО

Между крупнейшими экономическими игроками планеты, США и Китаем, разгорается новый торговый бой. Обе страны в один день подали взаимные жалобы во Всемирную торговую организацию.



Страны «не поделили» торговые пошлины и субсидии. Белый дом накануне предупредил о намерении США обратиться во Всемирную торговую организацию с жалобой на экспортные субсидии Китая, которые касаются автомобилей и автозапчастей. Через какое-то время Китай опередил американцев и сам обратился в ВТО. Страна пожаловалась на компенсационные пошлины Америки, которые она ввела в ответ на завышенные субсидии КНР. Чуть позже Штаты сдержали обещание и также подали жалобу в ВТО, сообщает НТВ.