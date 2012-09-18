В Крыму хотят организовать местный вариант немецкого «Октоберфеста»

В 2013 году в автономии планируют провести передвижной пивной фестиваль.

Об этом "АН-Крым" сообщил Генеральный продюсер Украинской дирекции пивных фестивалей Юрий ЛЕСКОВ, передает Курортно-информационный центр АРК.

По его словам, одним из возможных мест проведения крымского пивного праздника станет поселок Коктебель. Также мероприятие предполагается проводить еще в четырех прибрежных городах и поселках.

«Это будет передвижной фестиваль в нескольких городах и поселках Крыма. Будет пабовая зона, концертные площадки, площадки для спортивных соревнований», – рассказал ЛЕСКОВ и добавил: «Мы хотим сделать крымский вариант известного пивного фестиваля «Октоберфест».

В каждом населенном пункте фестиваль будет проходить три-четыре дня. Планируется, что проведение мероприятия займет период с конца сентября по конец октября.

«Мы планируем, что наш пивной фестиваль привлечет на полуостров туристов, и будет способствовать расширению рамок курортного сезона», – пояснил организатор и подчеркнул, что формат планируемого мероприятия уникален для Крыма.

СПРАВКА. «Октоберфест» – самое большое народное гуляние в мире. Организуется и проводится администрацией Мюнхена (Германия). Праздник отличается большим количеством пивных палаток и разнообразных аттракционов. Проводится в середине сентября – начале октября на лугу Терезы в центре Мюнхена.