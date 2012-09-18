Японские автокомпании вынуждены остановить производство в Китае

Крупнейшие японские автопроизводители вынуждены остановить часть производства. В прошлом году причиной перебое были природные катаклизмы. В этот раз - человеческий фактор.



Тoyota, Nissan и Honda могут потерять из-за протестов в Китае больше, чем из-за землетрясения 2011 года.



Сообщается о пяти японских компаниях, которые решили приостановить производство автомобилей в Китае. Причиной тому стали многочисленные демонстрации и беспорядки, вызванные обострением отношений между двумя странами, связанным со спорными островами Сенкаку. Автокомпании заявляют, что безопасность их сотрудников – на первом месте, и рекомендуют рабочим не выходить на улицы.



Крупнейший японский концерн Toyota остановил работу нескольких заводов в Китае: в прошедшие выходные многие японские предприятия в этой стране подверглись нападениям. Пострадали и дилеры. Один из центров Toyota был подожжен. Компания пока не сообщает, когда сможет восстановить нормальную деятельность заводов, сообщают vesti.ru.



Nissan тоже останавливает сборку автомобилей. Речь идет о предприятиях в городах Чжэнчжоу и Гуанчжоу.

Honda приостанавливает производство на предприятиях в городах Гуанчжоу и Ухань.



Mazda останавливает работу на заводе в Нанкине со среды.

О временной остановке своего завода в провинции Хуннань объявила и Mitsubishi Motors Corp.





