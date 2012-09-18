Ответственность за взрыв недалеко от международного аэропорта Кабула взяла на себя военно-политическая исламистская организация "Хезбе-Ислами". По уточненным данным, погибли как минимум 9 человек.

Как сообщил представитель организации Зубейр Седдики, взрыв был осуществлен террористкой-смертницей. Женщина подорвала себя и мини-автобус, перевозивший иностранных рабочих, сотрудников международной курьерской компании, в ответ на скандальный фильм о пророке Мухаммеде.

Ранее «АН» сообщали, что семья одного из создателей фильма «Невиновность мусульман», спровоцировавшего волну протеста в мусульманских странах, бежала в ночь на понедельник из своего дома в американском штате Калифорния.



