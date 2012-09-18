В результате теракта в Афганистане погибли 9 человек

В Афганистане произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 9 человек. Инцидент произошел в Кабуле. Здесь произошел подрыв микроавтобуса, который следовал в международный аэропорт в столице Афганистана.



Согласно предварительным данным, во взорванном автомобиле находились в основном иностранные граждане, контрактные рабочие. Взрыв осуществил террорист-смертник, передает РИА Новости. В числе погибших - восемь иностранцев и один переводчик - афганец по национальности.