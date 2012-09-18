Вся семья создателя скандального фильма исчезла из своего дома

Cемья одного из создателей фильма «Невинность мусульман», спровоцировавшего волну протеста в мусульманских странах, бежала в ночь на понедельник из своего дома в американском штате Калифорния.

Скорее всего, они планируют присоединиться к самому Николе, который скрылся ранее.

Как сообщали «АН», Накула Бассели Накула объявил полиции, что не вернется в свой дом в Калифорнии, и исчез.

По данным СМИ, дом Накулы в Серитос уже несколько дней осаждали журналисты.

Съемочная группа, работавшая над фильмом, ранее заявила, что продюсеры картины актеров и других участников съемок в заблуждение, не сообщив им, о чем на самом деле будет «Невинность мусульман». Сообщалось, что английская звуковая дорожка была наложена уже после окончания работы и не соответствует сценарию, сообщает gazeta.ru. При этом, когда в фильме звучит имя пророка Мухаммеда, актеры либо не видны в кадре, либо их артикуляция не соответствует звуку.



