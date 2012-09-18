В США студенты университета Луизианы эвакуированы после сообщения о бомбе

В Соединённых Штатах в ночь на вторник эвакуированы тысячи студентов крупнейшего вуза страны - Университета Луизианы. Информацию о том, что здание нужно покинуть из-за угрозы взрыва распространила администрация учебного заведения.

Прибывшие на место взрывотехники обследуют помещения. На прошлой неделе телефонные террористы таким образом сорвали занятия еще в трех американских вузах, передаёт "Эхо Москвы". Все сообщения оказались ложными.

"АН" писали, что самолёты совершили вынужденную посадку в аэропорту Нью-Йорка из-за террористической угрозы.

Напомним, лидер Хезболлы призвал мусульман к продолжению антиамериканских протестов.