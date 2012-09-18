В США студенты университета Луизианы эвакуированы после сообщения о бомбе
18 сентября 2012, 06:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Соединённых Штатах в ночь на вторник эвакуированы тысячи студентов крупнейшего вуза страны - Университета Луизианы. Информацию о том, что здание нужно покинуть из-за угрозы взрыва распространила администрация учебного заведения.
Прибывшие на место взрывотехники обследуют помещения. На прошлой неделе телефонные террористы таким образом сорвали занятия еще в трех американских вузах, передаёт "Эхо Москвы". Все сообщения оказались ложными.
"АН" писали, что самолёты совершили вынужденную посадку в аэропорту Нью-Йорка из-за террористической угрозы.
Напомним, лидер Хезболлы призвал мусульман к продолжению антиамериканских протестов.