40 человек с военного катера Южного Судана погибли после обстрела своими

У берегов Южного Судан 40 военнослужащих погибли, около 50 числятся безвести пропавшими после обстрела катера ВМС береговой охраной этой страны по ошибке. Катастрофа произошла после того, как огонь по судну по ошибке открыли свои же военные.

На борту находились около 170 военнослужащих. Информацию о жертвах сообщил официальный представитель армии страны агентству Франс-пресс, предаёт "Эхо Москвы". Погибли солдаты, а из экипажа - капитан.

Очевидно, что военные приняли свой катер за судно ВМС северного соседа. Южный Судан и Судан давно ведут спор из-за пограничных месторождений нефти. Противостояние весной едва не вылилось в полномасштабную войну.