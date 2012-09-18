Насралла призывает ООН ввести всемирный запрет на нападки на ислам

В столице Ливана Бейруте накануне вечером на митинге ввести всемирный запрет на оскорбление ислама потребовал духовный лидер шиитской Хезболлы Хасан Насралла. Он обратился к международному сообществу с требованием найти зачинщиков "антиисламского заговора".

Насралла призвал одноверцев продолжать антиамериканские демонстрации. Об этом сообщает РИА Новости. Насралла появился на публике впервые за несколько лет после ливано-израильской войны после того, как накануне представители организации призвали к продолжению антиамериканских протестов.

"АН" писали, что ранее с письмом в ООН с требованием ввести всемирный запрет на оскорбление ислама обратился египетский духовный лидер шейх Ахмед аль-Тайеб.