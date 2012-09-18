Вынужденную посадку из-за угрозы взрыва совершили самолёты в аэропорту Кеннеди

В Соединённых Штатах выдалась тревожная ночь на вторник: экстренные службы получали звонки об угрозе взрывов в самолётах. В аэропорту Кеннеди два самолёта даже совершили вынужденную посадку для проверки сообщений.

Неизвестный позвонил в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, сообщив, что в отсеках шасси прячутся террористы, передаёт "Эхо Москвы". Полицейские ничего подозрительного на лайнерах не нашли.