Вынужденную посадку из-за угрозы взрыва совершили самолёты в аэропорту Кеннеди
18 сентября 2012, 05:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Соединённых Штатах выдалась тревожная ночь на вторник: экстренные службы получали звонки об угрозе взрывов в самолётах. В аэропорту Кеннеди два самолёта даже совершили вынужденную посадку для проверки сообщений.
Неизвестный позвонил в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, сообщив, что в отсеках шасси прячутся террористы, передаёт "Эхо Москвы". Полицейские ничего подозрительного на лайнерах не нашли.