В посольстве США в Ливане уничтожают секретные документы

Сотрудники американского посольства в ливанском городе Бейрут после серии нападений на дипмиссии США в мусульманских странах начали уничтожать секретные документы из соображений безопасности, передает Associated Press.

А все работающие в посольстве ливанские граждане отпущены из посольства домой.

В настоящее время в южном пригороде Бейрута проходит многотысячная акция протеста против снятого в Калифорнии фильма "Невиновность мусульман", оскорбившего мусульманских верующих и спровоцировавшего волну протеста в мусульманских странах.

На митинг в Бейруте прибыл лидер радикального ливанского шиитского движения "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла, который почти не появляется на публике. Он потребовал от американских властей принять меры для того, чтобы фильм был удален из интернета.

Сегодня стало известно, что семья Николы Басили Николы, одного из создателей фильма "Невиновность мусульман", бежала из своего дома в американском штате Калифорния.

Напомним, антиамериканские настроения охватили целый ряд мусульманских стран. Сообщения о столкновениях либо попытках атаковать американские посольства или их союзников произошли также и в Йемене, Судане, Тунисе, Ливане, Ливии, Египте. Протесты прошли также в ряде стран Европы, в Австралии, Марокко, Пакистане, Катаре, Иордании, Индии, Индонезии, Афганистане.