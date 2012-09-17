Волна антиамериканских протестов плеснула через океан

Волна антиамериканских протестов в связи со снятым в США скандальным фильмом "Невинность мусульман" докатилась и до Индонезии, крупнейшей стране в мире, исповедующей ислам. В понедельник нападению разъяренных манифестантов подверглось посольство США в Джакарте.

11 полицейских были госпитализированы с ранениями, четверо участников акций протеста арестованы.

Второй день не стихают демонстрации в пакистанском городе Карачи, передаёт Euronws. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать самых агрессивно настроенных участников протестов - членов молодежного крыла радикальной партии "Джамаат-и-Ислами". Полиция усилила охрану американских диппредставительств.

В Афганистане более тысячи человек с криками "Смерть Америке" пытались прорваться к посольству США. Манифестанты поджигали полицейские автомобили, стреляли в воздух. Афганские силы безопасности окружили район волнений на бронемашинах.

В Палестинской автономии: в Рамааллахе и секторе Газа, где нет американского диппредставительства, – также прошли многочисленные акции протеста. Их участники требовали от Вашингтона принести извинения мусульманам всего мира и призывали к бойкоту американских товаров.

"АН" писали, что сегодня Хезболла призвала к новым акциям протеста, а Генпрокуратура РФ признала скандальный фильм экстремистским.

Напомним, после появления в интернете 14-минутного отрывка из провокационного фильма, который выставляет в весьма неприглядном свете пророка Мухаммеда, в ливийском городе Бенгази были убиты американский посол и трое других граждан США.