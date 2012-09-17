Европа готовится принять единый закон о торговле. ВИДЕО

Общеевропейский закон о торговле может сломать барьеры внутреннего рынка. Пока же разница в национальных законодательствах о продажах и защите прав потребителей - основное препятствие трансграничных сделок.

Специалисты отмечают, что с наибольшим числом препятствий сталкиваются болгарские покупатели. За Болгарией в "черном списке" следуют Бельгия, Латвия, Мальта и Румыния.

70% размещаемых из этих стран заказов до этапа исполнения не доходят.

"В большинстве случаев никаких объяснений мы не получаем. Иногда продавец сразу предупреждает, что не осуществляет доставку в Болгарию. Иногда они говорят о проблемах с прохождением платежей по банковской карте. Очень часто мы слышим от продавцов, что работать с нами сложно из-за разницы законов", - рассказал Игнат Арсенов из болгарского отделения Европейского центра по защите прав потребителей, передал Euronews.