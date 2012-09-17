В Симферополе Виталий Кличко признался, что уходит из спорта (ВИДЕО)

Чемпион мира по боксу Виталий КЛИЧКО принял окончательное решение уйти из большого спорта.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент "АН-Крым"

«Я не променял спортивную карьеру на политическую, просто в спорте я достиг всех тех целей, которые ставил перед собой. Я рад тому, что мы с братом внесли новые строки в историю большого бокса, но сейчас я озабочен будущим своей страны», - говорит КЛИЧКО.

Виталий КЛИЧКО заверил журналистов, что «КЛИЧКО-депутата» уже нельзя будет вызвать на ринг.

Напомним, лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО находится в Крыму с 15 по 17 сентября, куда приехал для встреч с избирателями. Он уже успел побывать в Ялте, Джанкое, Красноперекопске и Симферополе.