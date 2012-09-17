В Симферополе россиянин лишился 35 тысяч долларов

Вечером 15 сентября таможенники обнаружили у пассажира авиарейса «Москва-Симферополь», гражданина Российской Федерации, 48 тысяч долларов США.

Об этом "АН-Крым" сообщилив пресс-службе Крымской таможни.

Выбрав режим «зеленый коридор», гражданин не заполнял таможенную декларацию и не заявил в устной форме о наличии валюты.

«Согласно постановлению Нацбанка Украины №148, граждане могут ввозить на территорию Украины без декларирования валюту в размере, не превышающем 10 тыс. евро, или их эквивалент по курсу Национального банка Украины. Таможенники позволили гражданину ввезти на таможенную территорию Украины лишь 12 тыс. 910 долларов США. Сумма, которая значительно превышала установленные лимиты, была задержана: это 35 тыс. 90 долларов США», - уточняют в ведомстве.

По результатам установленного правонарушения сотрудниками таможенного поста «Симферополь-аэропорт» Крымской таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает штраф в размере 1700 грн с конфискацией предмета правонарушения, перемещение которого ограничено законодательством Украины.