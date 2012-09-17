Ахмадинежад: Необходимо сформировать контактную группу по Сирии

Необходимо сформировать контактную группу по урегулированию сирийского кризиса и восстановлению стабильности и безопасности в Сирии. Об этом в понедельник заявил президент Исламской республики Иран Махмуд Ахмадинежад.

В телефонной беседе с президентом Пакистана Асифом Али Зардари были обсуждены ситуация в Сирии, положение в регионе, двусторонние отношения и сферы сотрудничества между двумя странами во всех областях, сообщает агентство САНА.

В свою очередь президент Пакистана высоко оценил итоги прошедшего недавнего в Тегеране 16-го саммита Движения неприсоединения, указав на его значение для мирного сосуществования государств.