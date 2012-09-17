Власти США рассекретили документы из американского Архива национальной безопасности США. В "Директиве номер 59", подписанной в 1980-х годах бывшим в то время президентом Америки Джимми Картером, говорится о возможной ядерной войне против СССР.

Этот документ считается одним из самых спорных бумаг периода холодной войны. Согласно рассекреченной директиве, американский президент получал обширные полномочия в планировании и ведении ядерной войны, также не исключалась и возможность превентивного ядерного удара по потенциальному врагу.

Согласно документу, ядерный удар должен был нанести максимальный экономический ущерб и фактически обезоружить Советский Союз, в документе говорится: "Противник должен потерять возможность использовать свою военную мощь и понести невосполнимый ущерб".

Документ предполагал использование высоких технологий для обнаружения советских ядерных объектов, в том числе в странах Восточной Европы и Северной Корее. Эти объекты планировалось поражать точечно и, как можно скорее получив данные о нанесенном ущербе, а при необходимости наносить повторный удар.

Интересно, что авторы документа считали, что использование атомного оружия не приведет к апокалипсису, они предупреждали лишь, что война будет затяжной.

Напомним, в 1979 году СССР и США подписали договор ОСВ-2 об ограничении стратегических вооружений. Но после ввода советских войск в Афганистан отношения Союза и Америки сильно обострились. США даже бойкотировали летнюю Олимпиаду в Москве в 1980 году, а договор об СНВ-2 так и не был ратифицирован конгрессом США.









Две ядерные державы - США (Картер) и СССР (Брежнев) подписывают документ об СНВ-2