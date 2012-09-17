В сирийских школах начался новый учебный год. ФОТО

В Сирии более 5 миллионов сирийских школьников и 385 тысяч учителей начали новый учебный год как во многих арабских странах 16 сентября. Перед ними распахнули свои двери 22 тысячи школ в городах и сельских поселениях республики.

Исключение составили 607 школьных учреждений, которые были полностью разрушены террористами или в которых временно разместились беженцы, вынужденные покинуть свои дома в результате преступной деятельности боевиков, передаёт агентство САНА.

















































































ФОТО агентства САНА.