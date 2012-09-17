Тысячи рыболовецких судов КНР направляются к спорным островам Сенкаку

К островам Сенкаку направились тысячи китайских рыболовных шхун, первые корабли этой флотилии могут достигнуть островов уже сегодня, передает Kyodo News. Ранее Япония объявила о том, что завершила национализацию территории Сенкаку.

Япония выкупила остров у частных владельцев.

Со своей стороны официальный Пекин настаивает на том, что острова Сенкаку вошли в состав китайского государства в конце XIV века, однако контроль над ними был утрачен после подписания с Японией в 1895 г. Симоносекского мирного договора.

После окончания Второй мировой войны Япония отказалась от данных территорий в пользу США, а Вашингтон в 1970-х гг. вернул Японии остров Окинава, отдав и находящиеся поблизости Сенкаку.