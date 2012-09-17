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Тысячи рыболовецких судов КНР направляются к спорным островам Сенкаку

17 сентября 2012, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Тысячи рыболовецких судов КНР направляются к спорным островам Сенкаку
trtrussian.com
К островам Сенкаку направились тысячи китайских рыболовных шхун, первые корабли этой флотилии могут достигнуть островов уже сегодня, передает Kyodo News. Ранее Япония объявила о том, что завершила национализацию территории Сенкаку.
 
 Япония выкупила остров у частных владельцев.
 
Со своей стороны официальный Пекин настаивает на том, что острова Сенкаку вошли в состав китайского государства в конце XIV века, однако контроль над ними был утрачен после подписания с Японией в 1895 г. Симоносекского мирного договора.
 
После окончания Второй мировой войны Япония отказалась от данных территорий в пользу США, а Вашингтон в 1970-х гг. вернул Японии остров Окинава, отдав и находящиеся поблизости Сенкаку.
 
Национализация острова Сенкаку привела к массовым антияпонским акциям протеста в КНР и закрытию японских заводов.

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