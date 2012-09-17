От ООН потребовали введения всемирного запрета на оскорбление ислама

Ввести всемирный запрет на оскорбление ислама потребовал верховный имам мечети Аль-Азхар, глава египетских мусульман шейх Ахмед аль-Тайеб. Соответствующее письмо религиозный деятель направил генсеку ООН Пан Ги Муну, передает агентство MENA.

В своем обращении аль-Тайеб указывает на необходимость принятия международной резолюции, которая запрещала бы любые нападки на священные для мусульман символы веры, со ссылкой на агентство MENA, передаёт РБК. Этот вопрос особенно актуален в свете последних вспышек агрессии, добавил он. Речь идет о нападениях на посольства США и ряда других западных стран в Ливии, Египте, Тунисе, Йемене, Турции и Индии.

По мнению имама, богохульные действия по отношению к исламским святыням, а также символам других религий, должны рассматриваться как уголовно наказуемые деяния. Глава египетских мусульман напомнил, что вопрос защиты мира от любых угроз и агрессии входит в компетенцию ООН.

Имам также призвал сограждан проявить сдержанность и не поддаваться на провокации, а правительство - усилить охрану дипломатических представительств в Каире и других городах. Напомним, в ночь на 16 сентября несколько десятков человек митинговали у здания посольства США в Каире, полицейские задержали 140 участников манифестации.

"АН" писали, что волна протестов против оскорбления ислама прокатилась по всему миру, достигнув своего апогея в Ливии, где был убит посол США и сотрудники дипмиссии.