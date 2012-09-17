В Латвии в Бауске открыли памятник Waffen-SS

В Латвии в центре города Бауска торжественно открыли памятник карателям трех полицейских батальонов, которые находились в составе латышского легиона Waffen-SS.

Местные СМИ пишут, что в Латвии установлен первый в странах Балтии монумент полицейским-карателям, на чьей совести сотни погибших мирных жителей. На памятнике есть табличка: "Защитникам Бауски против второй советской оккупации". А ниже надпись — "Латвия должна быть латышским государством".

В церемонии открытия приняли участие историк, депутат Бауской краевой думы Райтис Абелниекс, депутат краевой думы Огре Эгилс Хелманис, глава правления клуба репрессированных Rēta Янис Земтаутис, представитель национальных партизан Литвы Йон Чепонис, члены Национального объединения и другие, сообщает delfi.lv.

"Объединение против нацизма" считает, что недопустимо тратить деньги из муниципального бюджета на прославление нацистов и установку им памятников.

Две латышские дивизии Waffen-SS были созданы фашистами в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта был официальной памятной датой. Но после того, как шествия бывших эсэсовцев по центру города вызвали крайне резкую реакцию — как в России, так и на Западе, было принято решение вычеркнуть 16 марта из списка памятных дат. Но латвийские националисты неофициально отмечают эту дату как день памяти Латышского добровольческого легиона, входившего в состав войск СС. Ежегодно ультраправые организации в Риге проводят различные мероприятия. Рижская дума запретила проведение любых мероприятий 16 марта. В этом году этот запрет был оспорен в суде.