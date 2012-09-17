Итальянский журнал Chi опубликовал пикантные фото супруги принца Уильяма

Итальянский еженедельный журнал Chi в новом номере в понедельник опубликовал пикантные фотографии супруги британского принца Уильяма - герцогини Кембриджской Кэтрин.

Ранее фото папарацци во время отдыха молодых супругов Кэтрин и Уильяма во Франци, где молодая женщина загорает топлес, появились на страницах французского Closer и ирландской газеты Irish Daily Star.

Обложку популярного итальянского еженедельника, который вместе с Closer входит в медиагруппу бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Mondadori Group, украшают заголовки "Голая королева". Рассказу о жизни Кейт Миддлтон в вышедшем номере посвящено 28 страниц.

При этом в итальянском журнале напечатаны не только те фотографии, которые были опубликованы в минувшую пятницу в Closer, но и нескоько эксклюзивных снимков. При этом итальянцы не стали размывать изображение обнаженной груди Кэтрин и читатели на Апеннинах смогут увидеть фигуру "будущей королевы Великобритании", как называют в Chi супругу принца Уильяма, во всех подробностях.

Напомним, королевская семья Великобритании будет настаивать на уголовном преследовании фотографа, сделавшего скандальные снимки. Кроме того, во французский суд уже подан иск против журнала Closer за вторжение в частную жизнь в связи с публикацией фотографий герцогини Кембриджской.