В 85 городах Китая прошли антияпонские погромы

В 85 городах Китая прошли протестные массовые акции против покупки спорных островов Сэнкаку Японией.

В минувшие выходные люди организовывали пикеты около дипломатических представительств Японии в городах, бросали камни в окна.

Атакам в Китае подверглись и магазины японских торговых сетей — их громили и грабили. Компании Panasonic и Canon в КНР приостановили свою деятельность. Полиции пришлось применять водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. На волне беспорядков японские школы в Пекине и Гуанчжоу закрыты до среды.

Посол Японии в Китае Уитиро Нава попросил власти КНР усилить меры безопасности и охраны граждан Японии в стране.Протестные демонстрации продолжаются в Китае уже целую неделю. Министр иностранных дел Японии Коитиро Гэмба обсудил ситуацию с главой американского Пентагона Леоном Панеттой. По словам японского представителя, США гарантирует принадлежность Сенкаку Токио, и в случае нападения на острова будет расценивать это как угрозу собственной национальной безопасности.

Обострение в отношениях двух стран произошло после того, как Япония купила три из пяти небольших, но стратегически важных островков, выкупив их у частного владельца.