В Мексике на дороге найдены почти два десятка убитых людей

В Мексике утром воскресенья на территории штата Халиско у границы со штатом Мичиокан найдены тела семнадцати расстрелянных людей, возможно павших жертвой очередной разборки наркомафии.

По информации генеральной прокуратуры Халиско, люди были убиты из огнестрельного оружия. Не исключено, что погибли они в другом месте, а затем тела перевезли и выбросили на дороге в Халиско, передали РИА Новости.

Соседний штат Мичоакан является вотчиной наркокартеля "Семья из Мичоакана". Эта преступная организация давно ведет войну с соперничающей группировкой "Рыцари ордена тамплиеров" за контроль над стратегической территорией, по которой осуществляется доставка наркотиков в США.