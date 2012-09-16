25 стран отработают совместную атаку на Иран военно-морских сил. ВИДЕО

Корабли Британии, США, Франции, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов и ещё 20 государств в воскресенье подтягиваются к берегам Ирана в Ормузский залив для участия в масштабных 12-дневных учениях в регионе.

Концентрацию в этой акватории линкоров, подлодок и авианосцев - некоторые из них даже класса "Нимиц" -поистине беспрецедентно, передали Вести. Участники манёвров демонстрируют силу, ожидая превентивного удара Израиля по ядерным целям в Иране.

"АН" писали, что в преддверии учений в Ормузском проливе был уволен британский министр обороны Ник Харви из-за его несогласия участвовать в превентивной атаке на Иран.