Ватикан: Визит Папы Римского Бенедикта XVI в Ливан был успешным

Ливан ждал Папу Римского Бенедикта XVI для того, чтобы услышать слова утешения и ободрения и получил что хотел. Это в воскресенье с удовлетворением отметил пресс-секретарь Святого Престола Фредерико Ломбарди.

"Мне кажется, что поездка Бенедикта XVI в Ливан имела большой успех с духовной и человеческой точек зрения", - заявил Ломбарди, передает РИА Новости со ссылкой на Радио Ватикана.

Христиане, которые участвовали в богослужениях, а также те политики и общественные деятели, с которыми встречался понтифик, по словам Ломбарди, "выразили желание принять его послание мира".

Пресс-секретарь напомнил, что в ходе визита Папа Римский посетил четыре восточных патриархата и провел экуменическую встречу с христианами других конфессий.

"Святейший Отец стал паломником мира для всего Ближнего Востока, не только для Ливана", - добавил пресс-секретарь Ватикана.

"АН" писали, что накануне в Ливане Бенедикт XVI призвал прекратить отправку оружия в Сирию.