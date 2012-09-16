Президент Афганистана потребовал от США передачи заключенных

Всех афганских заключенных, находящихся в тюрьме для особо опасных преступников на базе американских ВВС в уезде Баграм потребовал от Соединённых Штатов в воскресенье президент республики Хамид Карзай.

Это заявление Карзай сделал на встрече с делегацией США, которую возглавляет спецпредставитель США по Афганистану и Пакистану Марк Гроссман.

"АН" писали, что 10 сентября состоялась передача контроля над тюрьмой для особо опасных преступников в Баграме афганской стороне.

Однако в воскресенье Карзай заявил Гроссману о том, что в настоящее время на территории военной базы США в Баграме остаются 600 заключенных, которых так Афганистану и не передали, сообщают РИА Новости со ссылкой на местное информагенстство Пажвак. Подобное положение дел, по его словам "самым серьезным образом нарушает пункты подписанного недавно меморандума о взаимопонимании между Афганистаном и США".

Напомним сегодня ночью авиация НАТО по ошибке разбомбила группу мирных афганок в горах.