НАТО по ошибке убило не менее 7 афганских женщин авиабомбами

В Афганистане в ночь на воскресенье авиация НАТО ошибочно нанесла удар по мирным женщинам, собиравшим в горах Алингара хворост. Не менее семи жительниц уезда погибли и еще столько же получили ранения.

Из-за безработицы местные жители собирают дрова на склонах гор, чтобы потом их продать на рынке и немного заработать.



Вместе с тем Международные силы содействия безопасности в Афганистане говорят, что в указанном районе было обнаружено формирование мятежников общей численностью до 45 человек.

Предстоит серьёзное разбирательство этого инцидента. "АН" писали, что ещё летом было подписано соглашение, по которому авианалёты НАТО на территории Афганистана ведутся только с ведома и разрешения властей.