За нападение на посольство США в Ливии арестованы 50 человек

Власти Ливии арестовали около 50 человек по подозрению в участии в нападении на консульство США в Бенгази. Глава Всеобщего национального конгресса Ливии Мухаммеда аль-Макрифа уточнил, что число арестованных достигло 50.

"АН" сообщали, что во вторник, 11 сентября, неизвестные обстреляли здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы. В результате нападения погибли посол США в Ливии 52-летний Крис Стивенс, сотрудник информационного департамента посольства, а также еще два американца - бывшие спецназовцы.

Поводом для нападения стал показ киноленты в 11-ю годовщину терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне в эфире американского телевидения, которую мусульмане по всему миру расценили как оскорбление пророка Мухаммеда и их религии.