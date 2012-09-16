МИД Канады закрыл свои посольства в Египте, Ливии и Судане

МИД Канады в воскресенье заявил о временном закрытии посольств в Египте, Судане и Ливии. Ожидается, что работа канадских диппредставительств будет возобновлена в понедельник.

Но при условии, если обстановка в мусульманских странах будет по-прежнему нестабильна, день открытия посольств перенесут.

Напомним, на этой неделе на Ближнем Востоке прошла серия нападений на посольства США, спровоцированных фильмом "Невиновность мусульман". В Ливии убит посол США.